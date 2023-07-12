Avukat Ahmet Tokdemir’in fantastik romanı raflardaki yerini aldı

Mayıs ayında çıkan 432 sayfalık Gözyaşı Mührü her ne kadar fantastik bir evrende geçiyor olsa da insan doğası, adalet kavramı, sosyal eşitsizlik, Tanrı ve mezhepsel ayrışmalar gibi son derece gerçek ve gündelik hayatın bir parçası olan konuları sade bir biçimde ele alıp okuyucu farklı bir dünyaya götürürken gerçeklerden de koparmıyor. Bu sebeple eser genel fantastik edebiyat hayranlarına hem de genel okuyucu kitlesine hitap ediyor.

AHMET TOKDEMİR KİTABI HAKKINDA SABAH'A KONUŞTU

Kitabı hakkında SABAH'a konuşan avukat Ahmet Tokdemir, "Kitabım dünya ve Türkiye genelinde giderek popülerleşen fantastik eserler edebiyatını yansıtıyor. Karanlık fantezi, fantezinin rahatsız edici ve korkutucu temalarını içeren edebi, sanatsal ve sinematik eserlerin bir alt türü olarak biliniyor. Genellikle fantaziyi korku unsurlarıyla birleştirir veya kasvetli, koyu bir tonu vardır. Okuyucuların kitabımı seveceğinden şüphem yok" diye konuştu.

GÖZYAŞI MÜHRÜ TANITIM YAZISI

"Gece ve gündüzlerin aylarca sürdüğü Milyr Krallığı'nda yüzlerce yıldır süregelen düzen, karanlık bir yaratığın diyara musallat olmasıyla sarsılmak üzeredir. Bu uzun gecelerde insanlık, yeraltı şehirlerine ve şatolara kapanmış, şer ve hastalıklara karşı kendini korumaya çalışmaktadır. Balyos'un yazgısı bir karanlık baskınıyla tamamen değişmiştir. Bu baskına bizzat şahit olan Balyos, yüzlerce yıldır diyarı korumuş Güneş Şövalyeleri'nin bir parçası olmaya hak kazanmıştır. Ancak bu asil kurumun bir parçası olmadan önce zorlu imtihanları başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Bu

süreçte Balyos, her şeyin göründüğü gibi olmadığını keşfedip diyarın büyük bir tehdit altında olduğunu fark edecek, kendini aydınlık ve karanlığın kadim mücadelesinin tam ortasında bulacaktır. Karanlık, dağın altındaki şehre çökerken, Umut ışıkları teker teker sönerken, Bir gözyaşı dökülüyor, Kader yeniden mühürleniyor…"