Avukat, avukat eşinin ofisini bastı

38 yaşındaki avukat İsmail E. ile 37 yaşındaki avukat Sevgi E. evliydi. İddiaya göre avukat çiftin arası geçtiğimiz günlerde aldatma iddiası nedeniyle bozuldu. Eşinin ünlü bir turizm firması iletişim direktörü Burçin Ö.'le yasak aşk yaşadığını öğrenen avukat Sevgi'nin 15 Temmuz günü telefonu çaldı. Burçin Ö. genç avukata, 'Biz İsmail'le birbirimizi seviyoruz aramızdan çekil' şeklinde sözler sarf etmeye başladı. Konuşmaya Sevgi'nin annesi Sevim E. de şahit oldu.

ALDATTI İDDİASI OFİS BASTIRDI

Konuşma sonrası Sevgi annesiyle birlikte, eşinin Kuruçeşme'deki avukatlık ofisine gitti. Yine iddiaya göre ofisteki değerli tablo ve eşyaları kırarak zarar verdi. İsmail akşam saatlerinde ofise gittiğinde şoke edici manzara ile karşılaştı. Ofiste yaklaşık 200 bin dolarlık zarar meydana geldiğini gören genç adam eşi ve kayınvalidesinin olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla karakola giderek şikayetçi oldu.

DAMADIMLA KONUŞMAK İÇİN OFİSE GİTTİK

Şikayet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kayınvalide Sevim E.'nin ifadesi alındı. Sevim E., kızını arayan kadının damadı ile ilişkisi olduğunu söylediğini, bunun üzerine kızının konuşmak için damadının ofisine birlikte gittiklerini, damadının ofiste olmadığını görünce olay yerini terk ettiklerini herhangi bir şekilde mala zarar vermediklerini ileri sürerek suçlamaları reddetti. Avukat eşin olayla ilgili ifadesinin alınması üzerine çalışma başlatılıd.