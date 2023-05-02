Avukat cezaevine uyuşturucu soktu

İstanbul'da bulunan Maltepe Kapalı Cezaevi'nde geçen eylülde avukat Rojin K., hükümlü müvekkili Mustafa B. ile görüşme kabininde, getirdiği evrakları masaya koydu. Mustafa B. evrakların arasından bir paket alarak cebine sakladı. Durumu fark eden infaz koruma memuru Gökhan İ.'nin hükümlü üzerinde yaptığı aramada kahverengi kâğıt parçalarına sarılı 2 ayrı paket halinde 55 gram uyuşturucu bulundu. Hükümlü ifadesinde ücreti karşılığında infaz koruma memurundan daha önce uyuşturucu aldığını, avukatıyla görüşmesi sırasında yere düşürünce panikle masadaki evrakların arasına koyduğunu ileri sürdü. Şüpheli avukat ise müvekkilinin elinde bir kâğıt gördüğünü, infaz koruma memuru geçerken kâğıdı evrakların arasına koyduğunu, kağıdı mektup sandığını söyleyerek suçlamaları reddetti. Şüpheli Rojin K.'ya "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.