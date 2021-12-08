Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi

'BANKA OLUMSUZ CEVAP VERİNCE KVKK'YA BAŞVURDUM'

Yaşanan olayın ardından SABAH'a konuşan Avukat Sami Kabadayı, 'Benim bir banka ile olan hukuki uyuşmazlığımda Ankara 7. Tüketici Mahkemesi müşteri hesap sözleşmemi talep etmişse de banka dosyaya uyuşmazlıkla hiçbir ilgisi bulunmayan tüketici kredi sözleşmemi sunarak kişisel finansal verim başta olmak üzere bir kısım kişisel verilerimi ilgisiz kişilerle paylaşmış yani hukuka ve kanuna aykırı bir eylemde bulunmuştur. Bu nedenle ben de önce bankaya başvuruda bulunarak kanunun bana tanıdığı haklarımı talep ettim. Bankadan olumsuz cevap almam üzerine Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na kanuna aykırılığı belirterek başvuruda bulundum. Kurul başvurumu inceledi ve banka tarafından gerçekleştirilen işlemi hukuka aykırı bularak bankaya 150 bin lira idari para cezası kesti.' diye konuştu.