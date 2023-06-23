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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Avukat çifti darp edip oğlunu kaçırdı

Avukat çifti darp edip oğlunu kaçırdı
Bursa'da, velayet davası sonrası müvekkillerinin oğlu İ.E.'yi (7), polis merkezinden teslim alan avukat çift Aleyna Kübra Kanalcı (25) ve Muharrem Kanalcı'nın (27) otomobilinin önü, çocuğun babası ve yakınları tarafından kesildi. Avukat çifti darbedip İ.E.'yi alan 4 şüpheliden baba Kadir Ekmen (36) ile kardeşi Muhammet Ekmen (29) tutuklandı. Kadir Ekmen, ifadesinde, "Çocuğum karakoldan dışarı çıkınca benim arabama koştu. Vicdanım buna izin vermedi. Beni resmen suça teşvik ettiler. Sabrımı zorladılar" dedi. DHA

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Avukat çifti darp edip oğlunu kaçırdı
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