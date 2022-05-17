Avukat cinayetine ağır müebbet talebi

İstanbul Yeşilköy'de, 27 Ocak'ta ortağı olduğu balık restoranında öldürülen sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 isim şüpheli olarak yer aldı. 10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 9 şüpheliye de değişik oranlarda hapis cezaları istendi. İddianameye göre şüphelilerden emlakçılık yapan Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan, Bakırköy'deki dairenin 1 milyon 480 bin liraya satışından Suphi Malgaz'ın, evi alan Ohannes Çatak'tan 170 bin lira fazla para aldığını öğrendi. İki isim bunun üzerine bu parayı Malgaz'dan istedi. Kerem Öztürk ve Gökhan Karakan, Malgaz üzerinde tehdit ve baskı uyguladı. Para tahsil edilemeyince bu kez devreye Seccad Yeşil aracılığıyla Ali ve Kadir Yasak kardeşler girdi. Suphi Malgaz ise bunun üzerine Mahmutyazıcıoğlu'ndan yardım istedi. 170 bin lira Mahmutyazıcıoğlu'na devredildi. Bu gelişmelerden haberdar olan şüpheliler, bu kez parayı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan tahsil etmek için kolları sıvadı. İlk görüşme 9 Aralık'ta yapıldı. Parayı alamayan şüpheliler, husumet beslemeye başladı. Şüpheliler, uygun anı kollayıp ünlü avukatı öldürdü.23 Kasım 2021'de Gökhan Karakan'ın Suphi Malgaz'ı arayıp "Aradaki farkı bana vereceksin" dediği, olumsuz yanıt alınca da "10 bin dolara adam öldürüyorlar, seni de öldürtürüm" dediği belirtildi. Tartışma çıkması üzerine Karakan'ın "Ben sana ağabeylerimi göndereyim" diyerek telefonu kapattığı ifade edildi