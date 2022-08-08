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Giriş Tarihi: 8.8.2022 13:00 Son Güncelleme: 8.8.2022 13:28

Avukat elektrik panosunda ölü halde bulundu

Gaziantep’te bir avukat işyerine yakın bir binanın ana trafosunun önünde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmiş halde bulundu.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Avukat elektrik panosunda ölü halde bulundu

Şehitkâmil ilçesi İncilipınar mahallesinde bulunan bir iş merkezinde, güvenlik görevlisi elektriklerin kesik olduğunu görünce iş merkezinin ana trafosuna baktı. Yerde bir kişinin cansız olarak yattığını gören güvenlik görevlisi durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiği belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu merkezine kaldırılan cenazenin kentte avukatlık yapan 2 çocuk babası 46 yaşındaki Mehmet Hidayet olduğunu belirleyen polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Baro kayıtlarına göre bürosu aynı cadde üzerindeki başka bir iş merkezinde bulunan Hidayet'in ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

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Avukat elektrik panosunda ölü halde bulundu
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