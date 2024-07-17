Avukat ev sahibi İngiliz kiracıya dehşeti yaşattı

İzmir'in Urla ilçesinde yaşayan İngiliz emekli öğretim görevlisi John Ernest Vaughan'ın (75) kaldığı evin sahibi avukat Adile Ayşin Şimşekoğlu, kirayı yasal sınırın çok üzerinde bir artışla 3 bin 125 liradan 20 bin liraya çıkarmak istedi. Vaughan ise fahiş artışı reddetti. Bunun üzerine önce evde köpeklerine kötü baktığı ve çöp evde yaşadığı şeklinde ihbarlar yapıldı. Yapılan kontrollerde ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı. Ardından Vaughan, 3 Haziran'da kirasını 20 bin lira yaptığı için rahatsız edildiği iddiasıyla polise giderek şikayetçi oldu.10 Temmuz'da ise Şimşekoğlu'nun veteriner kızı Fulya Şahin ile müteahhit arkadaşı Özgür Lefter Küçükan eve geldi. İddiaya göre Şahin bahçe kapısının kilidini taşla kırıp içeri giren Küçakan, mutfak penceresini de tekmeyle açıp buradan eve girdi. İddiaya göre, evde bulduğu keserle İngiliz kiracıyı, "5 dakikan var. 5 dakika içinde eşyalarını topla" diyerek tehdit eden Küçükan, kalp hastası Vaughan'ı darp edip atletini yırttı. Vaughan'ın polise yaptığı şikayeti üzerine Şahin ve Küçükhan hakkında uzaklaştırma kararı verildi.