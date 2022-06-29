Avukat ile hakim arasındaki gerilimde flaş gelişme

Hakim ve avukat arasındaki ilginç diyalog, Şanlıurfa 2'nci İcra Hukuk Mahkemesinde görülen bir duruşma sırasında yaşandı. Davalı vekili avukat, duruşma salonuna girerken "Selamun aleyküm" şeklinde selam verdi. Hakim ise duruşma sırasında avukata "Sen dua et burası adliye" dedi. Şanlıurfa Barosu, hakimin duruşma tutanağına da yansıyan bu sözünü "kabadayılığa özenmek" şeklinde yorumladı. Davalı vekilinin duruşma başladıktan sonra "Dosyadaki bilirkişi raporunun hükme esas alınmayacağı ve dosyanın yeni bilirkişiye tevdi edilmesini" ifade ettiğini, bunun üzerine hakimin avukata "Ne diyorsun, sen kahvede misin" dediği belirtildi. Şanlıurfa Barosunda yapılan açıklamada ise "Meslektaşımız, mahkeme hakiminin egosu nedeniyle agresif ve meslek onuruna yaraşmayan eylem ve sözlerine maruz kalmıştır" ifadelerine yer verildi.

"DUA ET BURASI ADLİYE"

Davalı vekili avukat için ise duruşma tutanağında "Davalı vekili ihtar edildiği halde kabadayı üslubuna devam etti. Davalı vekili mahkeme hakimine hitaben elindeki telefonu sert bir şekilde masaya vurarak 'beni sinirlendirme' dedi. Davalı vekili layık olmadığından beyanı alınmadı" şeklinde ifadeler kullanıldı. Tutanakta ayrıca "Mahkeme hakimi davalı vekiline 'sen dua et burası adliye' dedi" ifadesi de yer aldı.

ADALET BAKANI BEKİR BOZDAĞ SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir avukata yönelik onur kırıcı davranışlarda bulunduğu ileri sürülen Şanlıurfa 2. İcra Hukuk Mahkemesi hakimi hakkında Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) inceleme ve soruşturma izni verdi. Bunun üzerine HSK tarafından müfettiş görevlendirilerek iddiaya ilişkin inceleme başlatıldı.