Haberler Yaşam Haberleri Avukat maaşları ne kadar oldu 2022? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 4.7.2022 09:54

Avukat maaşları ne kadar oldu 2022? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Avukat maaşları ne kadar oldu 2022? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur maaşları bugün açıklanacak. Enflasyon oranıyla birlikte memur ve emekli maaşları net bir şekilde belli oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda memur maaşlarının Kurban Bayramı öncesi zamlı haliyle yatacağını bildirdi. Böylece avukat maaşları ne kadar olacak, zam ne kadar soruları daha da aratılmaya başlandı. Peki, avukat maaşları ne kadar oldu 2022? İşte detaylar!

Avukat maaşları belli olacak. TÜİK haziran enflasyon oranını açıkladıktan sonra maaşlar belli oluyor. İman müezzin vaiz, yaşlılık ve engelli maaşları da aynı gün belli olacak. 'En düşük avukat maaşı ne kadar olacak sorusu bu sebepten yönetiliyor. 6 aylık enflasyon verileri sonucu memur ve emekli maaşı zammı ortaya çıkacak. Peki, avukat maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar!

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Zamlı avukat maaşı temmuz zammının ardından belli olacak. TÜİK haziran enflasyon oranı ile birlikte 6 aylık enflasyon rakamlarının oranlamasını yaparak kamu çalışanları ve emeklilere yapılacak zammı belirlemekte.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR?

Kamu sektöründe çalışan avukatlar, yıllara göre maaşları belirleniyor. Bir yılını doldurmuş avukatlar 8,580 TL maaş alıyor. 13 ile 25 yıl arasında görevlerine devam eden avukatlar ise 9.493 TL ile 10.008 TL arasında maaş ödemesi alıyorlar.

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Avukat maaşları ne kadar oldu 2022? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
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