Avukat maaşları ne kadar oldu 2022? Memur zammı sonrası en düşük ve en yüksek avukat maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Avukat maaşları belli olacak. TÜİK haziran enflasyon oranını açıkladıktan sonra maaşlar belli oluyor. İman müezzin vaiz, yaşlılık ve engelli maaşları da aynı gün belli olacak. 'En düşük avukat maaşı ne kadar olacak sorusu bu sebepten yönetiliyor. 6 aylık enflasyon verileri sonucu memur ve emekli maaşı zammı ortaya çıkacak. Peki, avukat maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar!