Avukat, ofisinde ölü bulundu

Antalya Barosu'na kayıtlı Adnan Peker'e (54) ulaşamayan bir meslektaşı durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu ihbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri, Peker'in aynı zamanda ofis olarak kullandığı Şehit Binbaşı Cengiz Toytunç Caddesi'ndeki evine gitti. Kapıyı çalan polis ekipleri yanıt alamayınca, itfaiye merdiveniyle eve girdiğinde Adnan Peker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin haber vermesiyle eve gelen kızı gözyaşlarına boğulurken, ceset otopsi için morga kaldırıldı. Peker'in yaklaşık bir yıl kadar önce eşini kaybetmesinin ardından toparlanamadığı öğrenildi.