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Giriş Tarihi: 23.12.2021

Avukat profili üzerinden vurgun

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Avukat profili üzerinden vurgun
KENDİLERİNİ hakim, savcı ve polis gibi tanıtarak yaşlı insanları hedef alan telefon dolandırıcıları bu kez gerçek avukat fotoğraflarını kullanarak dolandırıcılık yapmaya başladı. Somali'den Türkiye'ye okumaya gelen Muhammet Abdurrahman Ali Ahmet, bir avukatın fotoğrafının bulunduğu WhatsApp hattı üzerinden gelen bir mesajla şoke oldu. Mesajda, kendisinin bir masaj salonundan taahhütlü randevu almasına rağmen randevuya gelmediği, bu nedenle işletmenin zarara uğradığı, aleyhinde 18 bin 500 TL'lik tazminat davası açıldığı, ancak uzlaşma halinde verilecek olan hesaba 2 bin TL dava dosya masrafı yatırılması gerektiği yazıyordu. Büyük şaşkınlık ve korku yaşadığını belirten Ahmet, "Dolandırıcı olduklarını anladım. İnansaydım parayı hesaplarına gönderecektim. Ucuz kurtuldum" dedi.

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Avukat profili üzerinden vurgun
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