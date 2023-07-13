Avukat Ünal Eral’ın ölümünde ’yanlış tasarlanan pencere’ iddiası!

'İLK BULGULAR DOĞRULUYOR'

Gökhan Karakoç, "Baromuzun 30 yıllık mensubu, eski savcı, iyi bir hukukçu, iyi bir abiyi ebediyete uğurlamanın üzüntüsü içerisindeyiz. Trajik bir ölüm. Her ölüm erkendir ama abimizin ölümü daha da erken oldu ve bizi çok üzdü. İlk bulgular maalesef ölümün, yanlış tasarlanan ve planlanan bir pencere sebebiyle meydana geldiğini doğruluyor. O anlamda akıllarda başka bir tereddüt varsa buradan açıkça söylemek isterim ki; maalesef abimizi elim bir kaza sonucu ebediyete uğurladık" dedi.