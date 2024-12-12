Avukat ve katibin dolandırıcılık oyunu

Merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence mekanının önünde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet olayı ile ilgili Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada sanıklara çeşitli oranlarda cezalar verildi. İddiaya göre bu dosyada ceza alan sanıklardan birinin yakınına ulaşan Sefer B., hakimlerle ilişkisinin iyi olduğunu, dosyanın bozulması için bir şey yapabileceklerini söyleyerek, para talep etti. Sefer B. ilk ödeme olarak 100 bin TL para aldı. Sefer B. daha sonra para aldığı kişiyle birlikte Konya Barosu avukatı Musa D. İle görüştü. Bir süre süren görüşmelerin ardından dolandırıldığını anlayan kişi emniyete suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Gözaltına alınan Musa D. ve Sefer B. çıkarıldıkları mahkemece nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.