Avukat Zeliha, astsubay sevgilisiyle kaldığı evde ölü bulundu

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay (37), erkek arkadaşı astsubay C.Y. ile kaldığı evde, tabancayla başından vurulmuş olarak ölü bulundu. Olay, Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Astsubay C.Y., İzmir Barosu avukatlarından Zeliha Ay'ı birlikte kaldıkları evde başından tabancayla vurulmuş halde bulduğunu belirterek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. C.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. C.Y.'nin ifadesinde diğer odada uyuduğunu, silah sesiyle uyandığını, Zeliha Ay'ı kanlar içerisinde yatarken bulduğunu söylediği öğrenildi. Ay'ın, C.Y.'ye ait beylik tabancasıyla vurulduğu belirlendi. Genç avukatın intihar mı ettiği, cinayete mi kurban gittiği otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Zeliha Ay'ın cep telefonunun notlar kısmına intihar notu bıraktığı öne sürüldü. Aydın'da yaşayan baba Ali Ay ile anne Kübra Ay, kızlarının ölümüyle yıkıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.