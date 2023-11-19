Haberler Yaşam Haberleri Avukata 3 yıl hapis istemi
Giriş Tarihi: 19.11.2023

Avukata 3 yıl hapis istemi

Avukata 3 yıl hapis istemi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kayınpederinin ve onun çalışanının park halindeki otomobilini çizerek zarar veren avukat F.Z. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alaşehir ilçesinde avukat F.Z, iddiaya göre 14 Haziran'da aralarında sorun olan kayınpederi İ.Z. ile onun yanında çalışan P.Ü.'nün otomobillerini park halindeyken çizdi. Bunun üzerine hem İ.Z. hem de P.Ü, avukatları İpek Kul aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı, sanık F.Z. hakkında, 'mala zarar verme' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberleri: Ay-yıldızlılar, Almanya’da şov yaptı! A Milli Takımımız, özel maçta 3 golle kazandı…
İsrail medyasından büyük itiraf: 7 Ekim gerçeği ortaya çıktı! Festivaldeki sivilleri böyle vurmuşlar...
SON DAKİKA | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye 'İsrail' uyarısı: Bu dünya için daha büyük bir kriz demek!
İYİ Parti’de kayıp para iddiası! Meral Akşener ilk kez konuştu: İstifa ederim!
Başkan Erdoğan'dan Almanya dönüşü Gazze, İsrail, Eurofighter ile ilgili önemli mesajlar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | İngiliz Guardian ve BBC İsrail'in Şifa Hastanesi iddialarını çürüttü: Deliller yetersiz!
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan Gaziantep'e müjde: Yüksek hızlı tren geliyor!
İsrail'in savaş suçları ABD caddelerinde kamyonetle duyuruluyor
Futbol sahalarında görülmemiş skor! Fransa, 14 golle Cebelitarık'ı yıktı çekti...
ARKADAŞINA GÖNDER
Avukata 3 yıl hapis istemi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA