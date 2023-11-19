Avukata 3 yıl hapis istemi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kayınpederinin ve onun çalışanının park halindeki otomobilini çizerek zarar veren avukat F.Z. hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Alaşehir ilçesinde avukat F.Z, iddiaya göre 14 Haziran'da aralarında sorun olan kayınpederi İ.Z. ile onun yanında çalışan P.Ü.'nün otomobillerini park halindeyken çizdi. Bunun üzerine hem İ.Z. hem de P.Ü, avukatları İpek Kul aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcı, sanık F.Z. hakkında, 'mala zarar verme' suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu. İddianame Alaşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.