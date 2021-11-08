Avukata kanlı pusuda 3 tutuklama

Kocaeli Karamürsel İlçesi Kayacık Mahallesi İznik Yolu üzerinde, 7 Eylül 2021 günü sabah saatlerinde meydana gelen olayda, İstanbul Barosuna Kayıtlı olduğu öğrenilen Avukat Niyazı Hepgüler(70), aracına motosiklet ile çarparak durmasını sağlayan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası saldırganlar aynı motosiklet ile olay yerinden kaçarken, bacaklarından 3 kurşun ile yaralanan avukat hastaneye kaldırıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgede bulunan MOBESE ile güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, önce olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 zanlıya, sonrada onlarla suç ortağı oldukları ve yardım ettikleri tespit edilen 4 kişiye daha ulaştı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Bir ihaleye katılmak için evden çıktığı öğrenilen avukat Hepgüler'e saldırı olayı ile ilgili önceki gün düzenşlenen operasyonda H.K. (25), A.K(40),M.A.L.(19), E.A.(29), S.A.(23) ve E.K(19)'yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.L., E.E.K. ve A.K., tutuklanırken, diğer 3 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.