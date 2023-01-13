Avukata tacize 4.5 yıl hapis

İzmır'de yaşayan Belarus asıllı avukat Maryia Konak (37), Adana'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğradı. 9 günde 115 kere taciz edilen Maryia Konak, Mustafa U.'nun toplam 6 ay süren tacizleri nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu. İzmir 17. Asliye Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa U.'ya karar duruşmasında ceza yağdı. Mustafa U. tehditten 11 ay 7 gün, hakaretten 7 ay 15 gün, huzur ve sükûnu bozmadan 5 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mustafa U. karara itiraz etti. Karar onanırsa Mustafa U. hapse girecek.