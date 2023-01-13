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Giriş Tarihi: 14.1.2023

Avukata tacize 4.5 yıl hapis

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Avukata tacize 4.5 yıl hapis
İzmır'de yaşayan Belarus asıllı avukat Maryia Konak (37), Adana'da yaşayan Mustafa U.'nun telefon ve mesajlarıyla taciz ve hakaretlere uğradı. 9 günde 115 kere taciz edilen Maryia Konak, Mustafa U.'nun toplam 6 ay süren tacizleri nedeniyle savcılığa 3 kez şikâyette bulundu. İzmir 17. Asliye Mahkemesi'nde yargılanan Mustafa U.'ya karar duruşmasında ceza yağdı. Mustafa U. tehditten 11 ay 7 gün, hakaretten 7 ay 15 gün, huzur ve sükûnu bozmadan 5 ay, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 6 ay hapse çarptırıldı. Mustafa U. karara itiraz etti. Karar onanırsa Mustafa U. hapse girecek.

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Avukata tacize 4.5 yıl hapis
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