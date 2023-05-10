Avukatı 800 TL için vurmuş! Avukatın aranması çıktı

Konya Barosuna kayıtlı avukat Hasan Çömlek, merkez Meram ilçesinde dava dosyası için görüştüğü Sedat Sağlam tarafından iki kurşunla vurulup, ağır şekilde yaralandı. Avukatın tedavisi sürerken, şüpheli Sağlam'ın ifadesi ortaya çıktı. Sağlam ifadesinde, "Bazı dosyalarımın olduğu için bir arkadaşımın önerisi ile avukat ile bir gün önce telefonda tanıştım. 2 dosyama bakması için 8 bin TL karşılığında anlaştık. Olay günü beni aradı ve attığı konuma gelmemi istedi, bende gittim. Aracıyla hareket ederken bana kartını verdi ve vekaletname çıkarmamı istedi. Kendisine 4 bin TL bulamadığımı şuan 3 bin 200 TL paramın olduğunu kalanını da diğer dosyalarla birlikte tamamını ödeyeceğimi söyledi. Bana hakaret ve küfürler etti. Bir anlak kızgınlıkla araçtan iner inmez ayaklarına doğru hedef gözetip ateş ettim. Tabancamda 3 fişek vardı ama sonuncusunu sıkmadım. Avukatla görüşmemdeki amaç planlanmış şekilde gidip onu yaralamak değildi. Böyle olmasını istemezdim. Tabancayı 2-3 yıl önce tanımadığım bir kişiden 2 bin TL'ye aldım" dedi.

AVUKATIN ARANMASI VARMIŞ

Avukat Hasan Çömlek ile ilgili detaylarda ortaya çıktı. Daha önce birçok suçtan soruşturma geçirdiği öğrenilen Çömlek'in 'Kişisel verilerin hukuku aykırı kullanılması' suçundan da aranması olduğu belirtildi.