Avukatı arkadaşı dolandırdı

İstanbul'da avukat Ensar T., gayrimenkul alım satım işleriyle uğraşan 15 yıllık arkadaşı tarafından dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Ensar T., dilekçesinde Mehmetcan G. ile 15 yıl önce üniversiteden tanıştığını ve mesleğinden dolayı aralarında bir güven ilişkisi olduğunu belirtti. İddiaya göre, Nisan 2024'te Mehmetcan G., arkadaşına İstanbul'da ucuza arsa alım satımı yapacağını, para göndermesi halinde kendisine kar vereceğini söyledi. Bunun üzerine avukat parayı hesaba gönderdi. Ancak bu kadarla kalmadı. Mehmetcan G.'nin farklı tarihlerde aynı bahaneyle para istedi ve Ensar T. bu istenen paraları bir bir gönderdi. Avukat, arsaların satımlarından olan payı istediğinde ise şüphelinin bankada problem olduğunu, tapu işlemlerinde sıkıntı yaşandığını öne sürerek oyaladığı dilekçede yer aldı.İddiaya göre Metmetcan G., hesabında bloke olduğunu söyleyerek avukattan para koparmaya devam etti. Daha fazla bahanelere dayanamayan Ensar T., Ağustos ayında "Senin kara kaşına kara gözüne mi para gönderdim." şeklinde mesaj atarak arkadaşına birkaç gün müddet verdi. Avukatın şikayeti üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.