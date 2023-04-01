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Giriş Tarihi: 1.4.2023 17:52 Son Güncelleme: 1.4.2023 17:56

Avukatı bacağından vuran zanlı yakalanarak tutuklandı

Kocaeli Barosuna kayıtlı avukatlardan, A.A.,'nın ofisine gelerek kendisini bacağından silahla yaralayan zanlı H.Y yakalandı. Tamamlanan işlemleri sonrası adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ABBAS ÇAKAR
Avukatı bacağından vuran zanlı yakalanarak tutuklandı

İzmit İlçesi Kemalpaşa Mahallesi Kuzey yan yol üzerindeki bir iş hanının 7.katında bulunan avukatlık ofisine gelen kimliği belirsiz kişi, üzerindeki tabanca ile Kocaeli Barosu avukatlarından A A.'ya ateş etti. A.A., bacağına isabet eden mermi ile yaralanırken şüpheli ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınan A.A. İzmit SEKA Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

TUTUKLANDI

Kocaeli İl AsayişŞube Müdürlüğü yapmış oldukları çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişinin H.Y olduğunu tespit ederek yakaladı. Olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanan H.Y sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

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Avukatı bacağından vuran zanlı yakalanarak tutuklandı
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