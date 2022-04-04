Haberler Yaşam Haberleri Avukatı bıçaklayıp, kör eden peruklu sanığa istinaftan şok
Giriş Tarihi: 4.4.2022 14:25 Son Güncelleme: 4.4.2022 14:46

Avukatı bıçaklayıp, kör eden peruklu sanığa istinaftan şok

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Avukatı bıçaklayıp, kör eden peruklu sanığa istinaftan şok

Konya’nın Akşehir ilçesinde 1,5 yıl önce tanınmamak için peruk takarak takip ettiği avukat Asilcan Tuzcu’yu (31) gözünden bıçaklayıp, kör olmasına neden olan sanık Ferdi Öğüt’e (36) verilen 18 yıl hapis cezası Konya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza dairesi tarafından onandı.

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Altunkalem Mahallesinde 15 Ekim 2020 tarihinde yaşanan olayda avukat Asilcan Tuzcu ikametinin önüne geldiği sırada, maskeli ve peruklu bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, boyun, boğaz ve gözüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Tuzcu, ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tuzcu, sol gözünü kaybederken yakalanan şüpheli Ferdi Öğüt ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SUÇUM OLSA GÖNÜLLÜ YATARIM'

Ferdiği Öğüt yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay sırasında ben evindeydim. Kamera kayıtları ile bu ispatlıdır. Suçum olsa gönüllü yatmayı kabul ederim" dedi.

İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPİS CEZASI

'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ferdi Öğüt, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında görülen karar duruşmasında hiçbir takdir indirimi uygulanmadan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Avukat Asilcan Tuzcu

PERUKLU SALDIRGANA İKİNCİ ŞOK

Kararın ardından taraflar Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi yargılama sürecindeki işlemlerin hukuka uygun olarak yapıldığını, incelenen hükümlerde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirterek tarafların istinaf başvurularını esastan reddederek verilen cezayı onadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Son dakika: Enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek! Toryum için düğmeye basıldı
Senelerce pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Avukatı bıçaklayıp, kör eden peruklu sanığa istinaftan şok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA