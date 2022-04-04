Avukatı bıçaklayıp, kör eden peruklu sanığa istinaftan şok

Konya'nın Akşehir ilçesine bağlı Altunkalem Mahallesinde 15 Ekim 2020 tarihinde yaşanan olayda avukat Asilcan Tuzcu ikametinin önüne geldiği sırada, maskeli ve peruklu bir şüphelinin bıçaklı saldırısına uğradı. Sırt, boyun, boğaz ve gözüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Tuzcu, ambulansla Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıp, tedavi altına alındı. Tuzcu, sol gözünü kaybederken yakalanan şüpheli Ferdi Öğüt ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SUÇUM OLSA GÖNÜLLÜ YATARIM'

Ferdiği Öğüt yargılama aşamasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Olay sırasında ben evindeydim. Kamera kayıtları ile bu ispatlıdır. Suçum olsa gönüllü yatmayı kabul ederim" dedi.

İNDİRİMSİZ 18 YIL HAPİS CEZASI

'Nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ferdi Öğüt, Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz yıl Temmuz ayında görülen karar duruşmasında hiçbir takdir indirimi uygulanmadan 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Avukat Asilcan Tuzcu

PERUKLU SALDIRGANA İKİNCİ ŞOK

Kararın ardından taraflar Konya Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu. Dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi yargılama sürecindeki işlemlerin hukuka uygun olarak yapıldığını, incelenen hükümlerde herhangi bir isabetsizlik bulunmadığı belirterek tarafların istinaf başvurularını esastan reddederek verilen cezayı onadı.