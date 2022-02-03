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Giriş Tarihi: 3.2.2022

Avukatı katledip böyle kaçtılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
Avukatı katledip böyle kaçtılar
Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet anı görüntülerine ulaşan SABAH, bir güvenlik kamera görüntüsüne daha ulaştı. Cinayeti işleyen ve restorandan çıkan katil zanlısı Kadir Yasak ile ağabeyi Ali Yasak'ın kaçtıkları ve Mahmutyazıcıoğlu'nun park halindeki lüks cipinin yanından geçtikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni görüntülerde hızla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan Yasak kardeşler, kapüşonlarını kapatarak yüzlerini gizliyor. İki kardeşin aralarında olduğu 11 şüpheli, cuma günü adliyeye sevk edilecek.

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Avukatı katledip böyle kaçtılar
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