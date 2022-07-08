Avukatı ofisinde taciz ettiği iddia edilmişti: Karar açıklandı!

İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz sene Temmuz ayında olay meydana gelmişti. Başsavcılık konu ile ilgili soruşturma başlatmıştı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede yer verilen müşteki avukat B.K. ifadesinde "İstanbul'da serbest avukatlık yapıyorum. Bir müvekkilim 'cinsel taciz' suçundan yargılanarak beraat etti. Medyada müvekkilim hakkında olumsuz haberler çıkmaya devam etti. Doğru haber yapacağını düşündüğüm Batuhan Ç. ile iletişime geçtim. Ataköy'de bir kafede buluştuk. Batuhan Ç. bana kendi dava dosyalarından bahsetti. Ben bu davaları sözleşme yaparak üstlenebileceğimi söyledim. 26 Temmuz gününe ofisimde görüşmek üzere randevu verdim. Büronun terasında görüşüp kahve içtik. Kahve fincanlarını mutfağa götürdüğüm sırada Batuhan Ç. her iki kolu ile gövdemden sararak kendisine çevirdi ve yanağımdan öptü. Ardından dudağımdan öpmeye çalıştı ama buna engel oldum. 'Ne yapmaya çalışıyorsun' diyerek kendisine kızdım. Batuhan Ç. özür dileyerek ofisten çıktı" ifadelerini kullanmıştı. Hazırlanan İddianamede Batuhan Ç.'nin "Basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

Sanık Batuhan Ç. ise savcılık sorgusunda yaptığı savunmasında "Müşteki bana Instagram hesabımdan ulaştı. Bir müvekkili hakkında olumsuz haberler çıkması nedeni ile mağdur olduklarını, bu nedenle görüşmek istediğini söyledi ve beni kahve içmeye davet etti. Bana fiziki iltifatlarda bulundu. Daha sonra beni ofisine davet etti. Ben kendisini öpmedim. Müşteki benim internet sitemde yazarlık yapmak istedi ve ücretsiz şekilde dava dosyalarını takip etmek istedi. Bu şekilde prestij kazanacağını söyledi. Ben bunu kabul etmedim. Bu konuşmalardan sonra ofisten ayrıldım. Ben kendisiyle konuşmayı kesmek için özür diledim" diyerek üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirtti. Dava Bakırköy 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı "Biz soruşturmanın ilk gününden beri olay yerine ilişkin kamera görüntüleri varsa aydınlatılması yönünde taleplerde bulunduk. Kamera görüntüleri dosya içine girmemiştir. Suçu kabul etmemekle beraber, ani ve kesintili bir şekilde olan saldırının sarkıntılık düzeyinde kaldığı yönünde Yargıtay kararları dosyaya sunulmuştur. Katılanın çelişkili beyanları ve eksik delil sunmuş olması nedeniyle müvekkilimin beraatını talep ediyorum" dedi.

"İYİ HAL İNDİRİMİ YAPILMASIN"

Duruşmada kendisine söz verilen katılan B.K. ise ifadesinde "Sanık davayı uzatmaya mahsus davranmıştır. İyi hal indirimi yapılmamasını talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet katılanın sanığa iftira atmasını gerektirecek bir delil bulunmadığını ve katılanın soruşturma ve kovuşturma aşamasındaki beyanlarının tutarlı olduğunu aktararak "Bunun yanı sıra sanık ile katılan arasında gerçekleşen sosyal medya konuşmaları incelendiğinde sanığın olay nedeniyle katılandan özür dilediği anlaşılmıştır. Sanık özür dileme sebebi olarak katılanın kendisini sürekli rahatsız ettiği ve kurtulmak için olduğunu beyan etmiştir. Bir kişinin kendisini rahatsız eden ve taciz edici davranışlarda bulunan bir başka şahıstan bu sebeple özür dilemesi hayatın olağan akışına aykırıdır. Sanık savunmasının atılı suçtan kurtulmaya yönelik ve gerçeği yansıtmadığı kanaatine varıldığından, 'Sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı' suçundan cezalandırılması talep olunur" ifadelerini yer aldı.

CEZASI ERTELENDİ

Kararını açıklayan mahkeme, Batuhan Ç.'nin "sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı" suçundan önce 2 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme takdiri indirim uyguladı ve sanığın 1 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat elde edildiğinden, verilen cezanın ertelenmesine karar verdi.