Avukatı öldüren şüpheli tutuklandı!

İddiaya göre Abdullah T. bir süre önce Öznur Tufan'ın yeğeni ile tartışma yaşadı. Tufan'ın yeğenini tabanca ile yaralayan T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevinden tahliye olan Abdullah T, yeğenini vurduğu 71 yaşındaki Öznur Tufan'ın bir de tazminat davası açtığını öğrenince dehşet saçtı. Silahına sarılan şüpheli, dün önce davanın avukatlığını yapan Servet Bakırtaş'ın Bakırköy Kartaltepe'deki bürosuna baskın düzenledi. Burada avukatı kendi bürosunda öldürdü. Ardından da Büyükçekme'ye giderek davacı Öznur Tufan'ı öldürdü. Adliyeye sevk edilen şüpheli ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"BANA YAPILAN ŞEYLERİ HAZMEDEMEDİM, ÖLDÜRMEYE BİR SENE ÖNCE KARAR VERDİM"

Şüpheli Abdullah T. savcılıkta verdiği ifadesinde kendisiyle aynı yerde esnaflık yapan Burak O. İsimli kişi ile aralarında yaşanan bir tartışma sonrasında Burak O.'yu silahla yarayıp cezaevine girdiğini belitti. Şüpheli ifadesinin devamında "Tahliye olduktan sonra düzenli bir iş kuramadım. Hakkımda avukat Servet Bakırtaş tarafından sürekli haciz işlemleri yapıldı. Benden istedikleri tazminat 900 bin lira civarıydı. Yapacak iş bulamadım. Herhangi bir gelirimin olmaması, başkalarının yanında sığıntı şeklinde yaşamam nedeniyle bunaldım. Kendimi öldürmek amacıyla silah aldım. Amacım kendimi öldürmekti. Ancak daha sonra bana yapılan şeyleri hazmedemedim. Karşıdaki insanların kötü olduğunu düşündüm. Önce onları sonra kendimi öldürecektim. Avukat Servet Bakırtaşı ve Burak O.'yu öldürmeye bir sene önce karar verdim. Bu kararımı bir türlü yerine getiremedim, en sonunda dün evde bulunduğum sırada silahımı elime aldığımda yine önce kendimi öldürmeye karar verdim. Ancak tetiği çekemedim, bunun üzerine önce avukat Servet Bakırtaş'ı öldürmek amacıyla yanıma kılık kıyafet alarak silahla birlikte öğle saatlerinde evden çıktım. Yürüyerek kendisinin Bakırköy'de ki bürosuna gittim. Büronun kendisine ait olduğunu düşündüm. Daha önceden araştırma yapmamıştım. Kapıyı çaldığımda avukat Servet Bakırtaş beni tanımadı. Ne için geldiğimi sorunca 'Üst kattan gönderdiler, avukatlık işim var' dediğimde beni içeri kabul etti. Daha sonra 'Ben Abdullah T. beni hatırladınız mı?' deyip poşetin içindeki silahımın ağzına mermiyi vererek kendisine doğrulttuğumda ayağa kalkarak hamle yapınca rast gele iki el ateş ettim" dedi. Şüpheli ifadesinde oradan ayrılarak Büyükçekmece'ye gittiğini burada Burak O.'nun teyzesi Öznur Tufan'ı görünce olaylara en başından beri bu kişinin sebebiyet verdiğini düşündüğü için görür görmez tek el ateş ettiğini ifade etti. Şüpheli Abdullah T. savcılıktaki ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlikte de aynı ifadeleri tekrar ettiğini ve pişman olduğunu belirtti.

"BÖYLE BİR SORGUDA BULUNMAK ZOR"

Şüphelinin avukatı ise " Böyle bir sorguda bulunmak zor. Zorunlu müdafilik dolayısı ile buradayım, meslektaşıma Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Abdullah T. hakimlikteki ifadesinin ardından "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme" ve "Tasarlayarak öldürme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.