Avukatı silahla yaralayan saldırganlar yakalandı

Olay, 20 Ocak'ta Seyhan ilçesinde yaşandı. Ofisine gitmek üzere evinden çıkan Avukat İrfan Çelik (32), otomobiline doğru yöneldiği sırada bir otomobildeki şüpheli, tabancayla ateş açtı. Avukat bacağından yaralanırken, saldırganlar kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Çelik, hastaneye kaldırıldı.

Avukatın yaralanmasıyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı araştırma yaptı. Saldırganların kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı inceledi. Polis, tabancayı kullananın Mustafa Karadağoğlu (32), otomobil sürücüsünün ise Samet Gül (32) olduğunu tespit etti. Saldırganların, tespit edilmemek için internette satışa çıkarılan başka bir otomobilin plakasını kopyalayıp, olayda kullandıkları araca taktıkları, farklı renge boyattıkları belirlendi.

Polis, Karadağoğlu ile Gül'ün İsmetpaşa Mahallesi'nde kiraladıkları bir evde saklandıklarını saptadı. Adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler, ruhsatsız 2 tabancayla birlikte yakalandı. Mustafa Karadağoğlu, ifadesinde, "Daha önceden husumetli olduğum bir kişinin tehditlerini bana iletiyordu. Bu nedenle tartıştık. Sinirlenip, tabancayla ateş ettim" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen Mustafa Karadağoğlu tutuklanırken, Samet Gül'e ise adli kontrol şartı uygulandı.