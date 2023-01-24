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Giriş Tarihi: 24.1.2023 10:12

Avukatı vurmak için sinsi plan! Rengini değiştirdiler sahte plaka taktılar

Adana'nın Seyhan ilçesinde Mustafa Karadağoğlu (32), husumetlisinin tehditlerini kendisine ilettiğini iddia ederek, tartıştığı avukat İrfan Çelik'i (32) tabanca ile vurarak yaraladı. Karadağoğlu ile yanındaki Samet G.’nin (32), tespit edilmemek için internetten satışa çıkarılan bir otomobilin plakasını kopyalayıp, saldırıda kullandıkları araca takıp, ardından farklı renge boyadıkları belirlendi.

DHA
Avukatı vurmak için sinsi plan! Rengini değiştirdiler sahte plaka taktılar

Olay, 20 Ocak günü saat 09.00 sıralarında Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Ofisine gitmek için evinden çıkan avukat İrfan Çelik, otomobiline yöneldi. Bu sırada sokağa giren otomobildeki kişi ya da kişilerce, Çelik'e tabanca ile ateş açıldı. Çelik kanlar içinde yığılırken, otomobil hızla uzaklaştı. Bacağından yaralanan Çelik, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çelik, tedavisinin ardından tahliye edildi.



SATIŞA ÇIKAN ARACIN PLAKASINI KOPYALAMIŞLAR
Çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelileri tespit etti. Tabancayla ateş edenin Mustafa Karadağoğlu, otomobili kullanan kişinin ise Samet G. (32) olduğu belirlendi. Şüphelilerin tespit edilmemek için internetten satışa çıkarılan bir otomobilin plakasını kopyalayıp, saldırıda kullandıkları araca takıp, ardından farklı renge boyadıkları anlaşıldı.



2 ŞÜPHELİDEN 1'i TUTUKLANDI
Polis, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir eve düzenledikleri operasyon ile 2 şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüphelilerden Mustafa Karadağoğlu ifadesinde, "Daha önceden husumetli olduğum bir kişinin tehditlerini bana iletiyordu. Bu nedenle tartıştık. Sinirlenip, tabancayla ateş ettim" dedi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mustafa Karadağoğlu tutuklandı, Samet G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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Avukatı vurmak için sinsi plan! Rengini değiştirdiler sahte plaka taktılar
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