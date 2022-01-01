Avukatın aracından uyuşturucu çıktı

İzmir'in Bornova ilçesinde, geçen salı gecesi devriye gezen polisler, Kazımdirik Mahallesi'nde bir otomobilden inen sürücüden şüphelendi. Polisleri görünce araçtan inip kaçmaya çalışan bir şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı. Yapılan incelemede M.S. (19) adlı şüphelinin kaçarken attığı poşetten 6.40 gram esrar çıktı. Bunun üzerine polisler, M.S.'nin indiği aracı da durdurup arama yaptı. Avukat V.T.'nin (30) kullandığı otomobilde 103.70 gram esrar, 56.3 gram kokain, 34.55 gram metamfetamin, 90 gram likit esrar, 159 gram esrarlı kek, 3 hassas terazi ile 64 bin 310 lira ele geçirildi. Avukat V.T.'nin üzerinden ise 1.1 gram esrar çıktı. Otomobildeki E.E. (25) de gözaltına alındı. E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye çıkarılan diğer 2 şüpheliden avukat V.T. tutuklandı, M.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan iki ayrı operasyonda 103.5 kilo eroin, 10.5 kilo metamfetamin ele geçirildi.