Avukatın cezaevindeki ölümüne kapsamlı soruşturma

Avukat Orçun Çetinkaya geçen hafta bir dava için stajyer avukatıyla birlikte İstanbul'dan Bodrum'a geldi. Ancak 42 yaşındaki avukat Orçun Çetinkaya ile stajyer avukat arasında şok bir gelişme yaşandı. Stajyer avukat, savcılığa giderek Çetinkaya'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti. Şikayet üzerine, soruşturma başlatan savcılık, Çetinkaya'yı ifadeye çağırdı. Çetinkaya, suçlamaları kabul etmeyerek kendisine 'iftira' atıldığını savundu, ancak tutuklandı.

ZİYARETE GELENLER İNCELENİYOR

Çetinkaya, Mumcular bölgesindeki S tipi cezaevine gönderildi. Cezaevinde akıl almaz bir olay yaşandı. Çetinkaya, cezaevinin merdiven korkuluğuna kemerle asılı halde bulundu. Bodrum Başsavcılığı olayla ilgili detaylı bir araştırma ve soruşturma yaptığı öğrenildi. Bu kapsamda Çetinkaya'ya ziyarete gelenlerin incelemeye alındığı öğrenildi.

KEMER AYRINTISI ARAŞTIRILIYOR

Soruşturma kapsamında, kemerin cezaevine nasıl girdiği konusunda çalışma başlatıldığı öğrenildi. Avukat Çetinkaya'nın kemerle asılı halde ölü olarak bulunmasının ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda, Çetinkaya'nın cezaevine girdikten sonra gelen ziyaretçiler ile dışarıdan getirilen eşyaların tek tek araştırıldığı ve konuyla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, Başsavcılık, avukatın cezaevinde ölümüyle ilgili cezaevi yönetimi hakkında 'görevi ihmal' olup olmadığı konusunda kapsamlı soruşturma başlattı.