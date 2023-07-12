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Giriş Tarihi: 12.7.2023 09:26 Son Güncelleme: 12.7.2023 09:28

Avukatın feci sonu: 5'inci kattan düştü...

Edirne'de avukat Ünal Eral, 5'inci kattaki evinin mutfak penceresini açmak istedi. Bu sırada dengesini kaybetti. Metrelerce yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

DHA
Avukatın feci sonu: 5’inci kattan düştü...

Acı olay saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi.

Edirne Barosu'na kayıtlı avukat Ünal Eral, iddiaya göre, ev olarak da kullandığı 5'inci kattaki ofisinin mutfak penceresini açmak istedi.

Bu sırada dengesini kaybeden Eral, beton zemine düştü. İhbarla gelen ekipler, Eral'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Edirne'de feci olay! 5'inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti | Video

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Avukatın feci sonu: 5'inci kattan düştü...
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