Avukatın hırsı başını yaktı: "Savcı sevgili" iddiası şoka uğrattı!

Güzin Metinkan

TEKNE TURUNDAN BİR FOTOĞRAF DELİL OLDU

İddiaya göre Cemile Çolak bu duruma sinirlenerek, Güzinkan'a ihtarname çekti ve vekalet ücretinin ödenmeyen kısmını da talep etti. Güzinkan ise eski avukatı hakkında adli makamlara başvurdu. Hakkında açılan soruşturma kapsamında ifade veren avukat Cemile Çolak ise yine iddiaya göre Güzin Metinkan'ın bir savcı ile ilişki olduğunu bu nedenle kendisine mobbing uygulayarak, dosyalarda kendi başına işlem yapmaya çalıştığını son zamanlarda ise hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiğini ileri sürdü. Çolak, söz konusu savcının ismini de ifadesinde söyledi.