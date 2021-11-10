Avukatın sahte içkiden ölüm davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını verdi!

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Derya Şahinoğlu ve avukatı katılırken sanıklar Anıl Orkun İyikan, Güngör Güler ve Yavuz Özcan ile sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇTAN 13 AYDIR TUTUKLUYUM'

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Güngör Güler 20 yıllık esnaf olduğunu belirterek 'Kimsenin ölümüne bilerek ve kasti olarak sebep olmam mümkün değildir. Ben cezaevindeyken annem rahatsızdı ve giderek kötüleşti, eşimle boşanma noktasına geldik. İşlemediğim bir suçtan yaklaşık 13 aydır tutukluyum. Benim konusu geçen alkolü bakanlık onayı ve izni almam mümkün değildir. Etil alkolü de yasal izinlerle sattım. Ayrıca artık herkes internette izleyip evinde alkol yapabiliyor' diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

2 KİŞİ TEKELDEKİ ALKOLDEN VEFAT ETMİŞ

Diğer 2 sanık ise duruşmada önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söylerken müşteki avukatı, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, 2 kişinin de bu tekelden aldıkları alkol nedeniyle vefat ettiğini, maktulün eşinin olayın üzüntüsüne katlanamadığını ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada verdiği mütalaada, maktulün tutuklu sanık Güngör Güler'in tekelime geldiğini, sanığın maktule etil alkol yerine metil alkol vererek vefatına sebep olduğu ve sanık Güler'in üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada diğer 2 sanığın ise beraati istendi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık Güngör Güler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.