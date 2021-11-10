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Giriş Tarihi: 10.11.2021 12:59 Son Güncelleme: 10.11.2021 13:06

Avukatın sahte içkiden ölüm davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını verdi!

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Avukatın sahte içkiden ölüm davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını verdi!

İstanbul Kartal’da 12 Ekim 2020 tarihinde sahte içki nedeniyle avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesine ilişkin ‘Olası kastla kasten öldürme’ suçundan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan biri tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Güngör Güler, işlemediği bir suçtan 13 aydır tutuklu olduğunu söylerken savcı mütalaasında sanık Güler’in 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya müşteki Derya Şahinoğlu ve avukatı katılırken sanıklar Anıl Orkun İyikan, Güngör Güler ve Yavuz Özcan ile sanık avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'İŞLEMEDİĞİM BİR SUÇTAN 13 AYDIR TUTUKLUYUM'

Duruşmadaki savunmasında tutuklu sanık Güngör Güler 20 yıllık esnaf olduğunu belirterek 'Kimsenin ölümüne bilerek ve kasti olarak sebep olmam mümkün değildir. Ben cezaevindeyken annem rahatsızdı ve giderek kötüleşti, eşimle boşanma noktasına geldik. İşlemediğim bir suçtan yaklaşık 13 aydır tutukluyum. Benim konusu geçen alkolü bakanlık onayı ve izni almam mümkün değildir. Etil alkolü de yasal izinlerle sattım. Ayrıca artık herkes internette izleyip evinde alkol yapabiliyor' diyerek suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

2 KİŞİ TEKELDEKİ ALKOLDEN VEFAT ETMİŞ

Diğer 2 sanık ise duruşmada önceki savunmalarını tekrar ettiklerini söylerken müşteki avukatı, sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu, 2 kişinin de bu tekelden aldıkları alkol nedeniyle vefat ettiğini, maktulün eşinin olayın üzüntüsüne katlanamadığını ifade ederek sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SAVCI MÜTALAASINDA CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı duruşmada verdiği mütalaada, maktulün tutuklu sanık Güngör Güler'in tekelime geldiğini, sanığın maktule etil alkol yerine metil alkol vererek vefatına sebep olduğu ve sanık Güler'in üzerine atılı suçu işlediğinin sabit olduğu anlaşıldığından 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada diğer 2 sanığın ise beraati istendi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, sanık Güngör Güler'in tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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Avukatın sahte içkiden ölüm davasında yeni gelişme! Savcı mütalaasını verdi!
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