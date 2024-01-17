Avukatını vuran gence 18 yıl istendi

Konya'da 8 ay önce avukat Hasan Çömlek'i (40), aracında silahla vurup ağır yaralayan Sedat Sağlam (21) hakkında 'Haksız tahrik altında kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs' ve '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından toplamda 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sağlam'ın, avukatın istediği 4 bin TL'yi bulamadığı, 3 bin 200 TL verip kalanını da sonra ödemeyi teklif ettiği ancak avukatın ailesine küfretmesi üzerine olayın yaşandığı belirtildi. İddianamede ayrıca savcılığın taleplerine rağmen avukatın ifade vermekten ve sağlık raporu almaktan kaçındığına yer verildi.