Avukatla hostesin dilek feneri kavgası

Evinde doğum günü kutlayan hostes Yağmur K., uçurduğu dilek fenerinin evin bahçesine düşmesi nedeniyle tartıştığı komşusu avukat Sabit İ. ile davalık oldu. İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan olayda, özel bir havayolu firmasında hostes olarak çalışan Yağmur K., geçen yıl 5 Ekim'de doğum gününü kutlamak için arkadaşlarıyla evinde bir araya geldi. Yağmur K. ve arkadaşları bu özel gün için dilek feneri uçurmaya karar verdi. Dilekler tutulup, fenerler yakıldı ve dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı. Tam bu sırada rüzgarın azizliğine uğrayan fenerlerden biri binanın bahçesine düştü. Bu duruma alt kattaki ev sahibi avukat Sabit İ. tepki gösterdi. İddiaya göre Sabit İ., arkadaşlarıyla durumu anlatmak için alt kata inen Yağmur K.'ya tepki gösterdi ve "Sizi öldürürüm. Ben avukatım bunu yanınıza bırakmayacağım" diyerek tehdit etti. Tartışma büyüyünce olay yerine polis ekipleri geldi ve taraflar karakola götürüldü. İfadeleri alınan ev sahibi Sabit İ. ve Yağmur K. birbirlerinden şikayetçi oldu. Avukat Sabit İ. hakkında 'hakaret ve tehdit' suçundan dava açıldı.