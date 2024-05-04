Avukatlar hayallerini gerçekleştirdi

Konya Barosu Çocuk Hakları Komisyonu, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerin en çok yıkıma yol açtığı Hatay'daki depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için 'Umut Ağacı' projesini hayata geçirdi. Genç Avukatlar Meclisi'nin işbirliği, KTO Karatay Üniversitesi Ombudsmanlık topluluğunun katkılarıyla yürütülen projede, Hatay'da bulunan LİMAK konteyner kentte kalan 600 çocuktan, hayallerindeki hediyeyi bir kâğıda yazmaları istendi. Çocuklar da bisikletten tablete, oyuncaktan çantaya kadar taleplerini yazdı.Avukat ağabey ve ablaları istenen hediyeleri temin edip konteyner kente giderek çocukların hayallerindeki hediyelerle birlikte, binlerce hediye verdi. Konteyner kentte çocuk şenliği de düzenleyen avukatlar, çocukları yüz boyama ve çeşitli oyunlarla doyasıya eğlendirdi. Çocuklar ise yaşadıkları mutluluğu avukat ağabey ve ablalarına yazdıkları mektuplarla dile getirdi.