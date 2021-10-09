Avukatlık bürosunda eşini döverek öldürdü

OSMANİYE
'DE, boşanma aşamasındaki iki çocuk annesi genç kadın, avukatlık bürosunda karşılaştığı eşi tarafından dövülerek hayatını kaybetti. Olay, 29 Eylül'de yaşandı. 23 yaşındaki iki çocuk annesi Meltem Goncagül
, eşiyle boşanma işlemlerini gerçekleştirmek üzere Adnan Menderes Bulvarı
üzerindeki avukatının bürosuna geldi. Avukatlık bürosuna bir süre sonra kadının eşi İbrahim Goncagül
gelerek yaşanılan tartışma üzerine eşini darp etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, daha sonra Gaziantep
'e sevk edildi. 10 gündür yoğun bakımda tedavi gören Meltem Goncagül, yaşamını yitirdi. İbrahim Goncagül tutuklanırken, talihsiz kadın gözyaşları içinde defnedildi.