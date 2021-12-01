Avukatlık ofisinde silahıyla dehşet saçtı! İşte 4 kişiyi öldüren şüpheli için istenen ceza!

Kartal'da meydana gelen olayda 6 Nisan tarihinde avukatlık bürosunda iddiaya göre aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Bürodaki avukat Mehmet Şanverdi ise kaçarak yara almaktan kurtuldu. Şüpheli ise olaydan bir süre sonra yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.
MİRAS PAYLAŞIMI KANLI BİTTİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede tarafların aralarındaki miras paylaşımını konuşmak amacıyla buluştukları, aralarındaki hukuki mesele nedeni ile başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelinin kendisine Yalova Valiliği tarafından verilen kamu görevlisine ait silah taşıma ruhsatına binaen üzerinde bulundurduğu tabancasını çekerek ofis içinde bulunan karşı taraftaki şahısları hedef alarak ateş açmaya başladığı aktarıldı.
SİLAHLI SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İddianamedeki Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, Kebire Esra Aymutlu, Ahmet Nuri Onat, Ayşe Ece Aymutlu ve Halil Onat'ın silahla yaralanmaya bağlı kemik kırıkları ve iç organ kanamasıyla ölümünün gerçekleştiği, Arzu ONAT'ın ise silahla hayati fonkisoyonlarına etkisi ağır olacak şekilde kemik kırığı yaralanması geçirdiği bildirildi.
SİLAHINI ATEŞLEMİŞ, SONRA DA KAÇMIŞ
Olayda şüphelinin birden fazla kez silahını ateşlediğinin aktarıldığı iddianamede doğrudan ölenleri ve Arzu Onat' i hedef aldığı, panik ortamından istifade ederek olay yerinden kaçtığı, aynı gün jandarma tarafınsan yakalandığı ve aracında tabancasının ele geçirildiği söylendi. Ayrıca kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelinin tek başına adrese geldiği, ardından içeri girdiği, akabinde 20 dakika kadar sonra tedirgin hareketlerle ve hızlıca apartmandan çıktığı ifade edildi.
ELLERİNDE VE KIYAFETİNDE ATIŞ ARTIKLARI ÇIKTI
İddianamede olay yerinden 12 adet kovan, 7 adet mermi ele geçirildiği, şüpheli Ahmet Salih Belginer'in ellerinede ve kıyafetlerinde svap numuneleri üzerinde atış artıklarının bulunduğunun açıklandığı,
şüphelinin savcılık ve mahkeme sorgusu aşamalarında içinde bulunduğu psikolojik durumdan dolayı ifade vermek istemediği kaydedildi.
'BANA HAKARET ETTİLER'
İddianamede yer alan yazılı savunmasında ise daha önceden ticaret ile uğraştığını sonrasında Çınarcık'a yerleştiğini, babasının gösterdiği arazide pansiyon inşaatı için masraf yaptığını, inşaata parasının yetmediğini krediler alıp babasına ait bazı taşınmazları sattıklarını, babasının vefatından sonra aile bireyleriyle aralarında sorunlar çıktığını, mahkemelik olduklarını, bu aşamada inşaata devam edemediğini, babasından kalan diğer yerlerle de ilgili aralarında anlaşmazlıklar oluştuğunu, bu durumu gidermek için bir araya geldiklerinde maktullerin kendisine hakaret ettiğini aktardığı yer aldı.
4 KEZ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Tüm deliller kapsamında iddianamede şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediği anlaşıldığından 4 kişiyi öldürdüğünden 4 kez müebbet hapis cezasıyla ve 1 kişiyi de yaraladığından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.