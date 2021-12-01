Avukatlık ofisinde silahıyla dehşet saçtı! İşte 4 kişiyi öldüren şüpheli için istenen ceza!

SİLAHINI ATEŞLEMİŞ, SONRA DA KAÇMIŞ

Olayda şüphelinin birden fazla kez silahını ateşlediğinin aktarıldığı iddianamede doğrudan ölenleri ve Arzu Onat' i hedef aldığı, panik ortamından istifade ederek olay yerinden kaçtığı, aynı gün jandarma tarafınsan yakalandığı ve aracında tabancasının ele geçirildiği söylendi. Ayrıca kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda şüphelinin tek başına adrese geldiği, ardından içeri girdiği, akabinde 20 dakika kadar sonra tedirgin hareketlerle ve hızlıca apartmandan çıktığı ifade edildi.

ELLERİNDE VE KIYAFETİNDE ATIŞ ARTIKLARI ÇIKTI

İddianamede olay yerinden 12 adet kovan, 7 adet mermi ele geçirildiği, şüpheli Ahmet Salih Belginer'in ellerinede ve kıyafetlerinde svap numuneleri üzerinde atış artıklarının bulunduğunun açıklandığı,

şüphelinin savcılık ve mahkeme sorgusu aşamalarında içinde bulunduğu psikolojik durumdan dolayı ifade vermek istemediği kaydedildi.