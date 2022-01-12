Avukatlık ofisindeki silahlı saldıran şahsın ’akıl sağlığı’ incelenecek

Kartal'da meydana gelen olayda 6 Nisan tarihinde avukatlık bürosunda iddiaya göre aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri buluştu. Burada çıkan tartışmanın ardından bir süre sonra Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına ateş etti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Ay ve Ayşe Ece Ay hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Bürodaki avukat Mehmet Şanverdi ise kaçarak yara almaktan kurtuldu. Şüpheli ise olaydan bir süre sonra yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

MİRAS PAYLAŞIMI KANLI BİTTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede tarafların aralarındaki miras paylaşımını konuşmak amacıyla buluştukları, aralarındaki hukuki mesele nedeni ile başlayan tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelinin kendisine Yalova Valiliği tarafından verilen kamu görevlisine ait silah taşıma ruhsatına binaen üzerinde bulundurduğu tabancasını çekerek ofis içinde bulunan karşı taraftaki şahısları hedef alarak ateş açmaya başladığı aktarıldı.

SİLAHLI SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İddianamedeki Adli Tıp Kurumu raporlarına göre, Kebire Esra Aymutlu, Ahmet Nuri Onat, Ayşe Ece Aymutlu ve Halil Onat'ın silahla yaralanmaya bağlı kemik kırıkları ve iç organ kanamasıyla ölümünün gerçekleştiği, Arzu ONAT'ın ise silahla hayati fonkisoyonlarına etkisi ağır olacak şekilde kemik kırığı yaralanması geçirdiği bildirildi.

4 KEZ MÜEBBET HAPSi İSTENDİ

Tüm deliller kapsamında iddianamede şüphelinin üzerine atılı 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarını işlediği anlaşıldığından 4 kişiyi öldürdüğünden 4 kez müebbet hapis cezasıyla ve 1 kişiyi de yaraladığından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

İLK KEZ HAKİM KARŞISINDAYDI

Anadolu 12. Ağır Ceza Mahkemesi ilk celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Salih Belginer, müşteki Arzu Onat ve taraf avukatları

katıldı.

SANIK OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk celsesinde savunmasını yapan sanık Belginer, 'Maktuller, müşteki ve benim de dahil olduğum, dedelerimizden kalma taşınmazlar vardı. Daha önceden babam tarafından kullanılan, sonrasında benim de babamın yanına giderek işletmesini yaptığım bir arazi bulunuyordu. Bu arazi üzerinde iş yapabilmek için mirasçılar olarak bana izin vermişlerdi. Ancak sonrasında bana karşı çeşitli davalar açıldı. Olay günü miras meselesi nedeniyle görüşmek, anlaşmak üzere beni olayın meydana geldiği yere çağırdılar. Ben gittiğimde maktuller, müşteki ve iki avukat vardı. Ben içeriye girdiğimde kendilerine, 'hem bana izin veriyorsunuz, hem de dava açıyorsunuz, babamın yaptırmış olduğu taş evin anahtarını istiyorsunuz' dedim. Ardından, evin harabe olması nedeniyle tamiratını yaptırıp ortak kullanıma açabileceğimi söyledim. Bu esnada maktul Haluk Onat bana hitaben, 'Siz ne biçim insansınız. Avukatın parasını da vermiyorsunuz' şeklinde hakaret de bulundu. Bu esnada

maktul Ahmet Nuri araya girerek Haluk'u susturdu ve 'biz karar aldık' diyerek miras olan taşınmazların parsel numaralarını sayıp buralardaki haklarından kullandığım yerin karşılığında vazgeçmemi söyledi' dedi.

'BEYNİMDE ŞİMŞEKLER ÇAKTI'

Savunmasının devamında sanık 'Ben yerimden kalkmak istediğim esnada midemin yandığını, göğsümde muazzam bir enerji patlaması olduğunu, vücuduma bir gücün girdiğini hissettim. Bu gücün etkisiyle elimi silahıma atıp çıkardım ve Haluk'a doğrulttum. Beynimde şimşekler çaktı. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde silahın elimde olduğunu, Haluk'un ayağımın yanında yerde yattığını gördüm. Diğerlerine bakamadım ve oradan ayrıldım. Amacım, eve gidip intihar etmekti. Eve doğru gittiğim yol üstünde Termal olarak bilinen bölgede Yalova'da jandarma tarafından yakalandım. Benim psikolojik herhangi bir sorunum nedeniyle hastalığım ya da tedavim yoktu. Hanımım bana, 'seni psikolojin çok bozuk, doktora git' diyordu' şeklinde konuştu.

'SERİ BİR ŞEKİLDE ATEŞ EDİYORDU'

Duruşmaya katılan müşteki Arzu Onat ise, 'Ofiste görüştüğümüz esnada, maktul Ahmet Nuri Onat söz alarak konuşmaya başladı. Sanığın o an kullanmış olduğu arazinin karşılığında dedemize ait evin anahtarını ve diğer haklarından vazgeçmesini söyledi. Bu esnada sanık ceketinin içindeki silahını çıkarıp, 'benim hayatımı mahvettiniz' diyerek ateş etmeye başladı. Kardeşim Haluk benim önüme atıldı. Sanık seri bir şekilde ateş ediyordu. Sanığa kimse küfür etmedi, el hareketi yapmadı. Haluk benim önüme atılıp beni korumasaydı, ben de ölürdüm' dedi.

AKIL SAĞLIĞI İNCELENECEK

Mahkeme, duruşma sonu sanık Ahmet Salih Belginer'in akıl hastası olup olmadığı, akıl hastasıysa ne zamandan beri hasta olduğu, davranışları üzerine etkilerinin bulunup bulunmadığı hususunda değerlendirme yapılarak, cezai ehliyetini kaldıran ya da azaltan bir akıl hastalığının bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılması için öncelikle 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına, bu nedenle önce Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas'a sevki sağlanarak alınacak rapor sonrası, cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor aldırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevkinin sağlanmasına ve eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.