Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi onaylandı! 2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi hangi işlem ne kadar, kaç TL’den başlıyor?

Adalet Bakanlığı, avukatlık hizmtelerinde ödenecek olan asgari ücretlerin onaylandığını duyurdu. Bu gelişmenin ardından 2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi hangi işlem ne kadar, kaç TL'den başlıyor? şeklindeki soru üzerinden yapılan araştırmalar yoğunlaşıyor.
2022 Avukatlık yeni asgari ücret tarifesi ve tüm detaylar şöyle;
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ni onayladı.
Adalet Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından onaylanmıştır. Yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderilen yeni tarife avukatlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.