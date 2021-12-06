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Giriş Tarihi: 7.12.2021

Avukattan doktorlara çirkin saldırı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Avukattan doktorlara çirkin saldırı
İstanbul Barosu avukatlarından Mesut D.'nin (32) annesi Şaristan D., 14 Ocak'ta rahatsızlandı. Genç avukat annesini aynı akşam Fatih'teki bir hastaneye götürdü. Muayene sırası geldiğinde Doktor Ali Y.'nin odasına giren anne-oğul, odada son sınıf öğrencilerin bulunduğu intern doktorlar Nihat Y. ve Burak D. tarafından muayene edilecekti. İddiaya göre genç avukat, "Bu duruma müsaade etmiyorum, annem denek değil" diyerek, intern doktorların paravan kısmına girmesini engelleyip tehdit içerikli sözler sarf etti.

KİLİTLEYİP DARP ETTİ
Doktor, genç avukata, "Siz çıkın, annenizle görüştükten sonra MR kağıdı vereceğim" dedi. Ancak Mesut D., "Annem Türkçe bilmiyor" diyerek odadan çıkmadı. Genç avukat, annesi muayene odasından çıktıktan sonra doktorların bulunduğu odaya girerek, kapıyı içeriden kilitledi. Doktor Ali Y.'yi darp etmeye çalışan Mesut D., engel olmak isteyen diğer doktorları da itekleyerek, odadan çıkmalarına engel oldu. Avukat Mesut D. hakkında dava açıldı.

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Avukattan doktorlara çirkin saldırı
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