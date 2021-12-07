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Giriş Tarihi: 7.12.2021 09:16 Son Güncelleme: 7.12.2021 09:24

Avukattan doktorlara çirkin saldırı! Kapıyı kilitledi, tehdit ve hakaretlerle darp etti

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Avukattan doktorlara çirkin saldırı! Kapıyı kilitledi, tehdit ve hakaretlerle darp etti

İstanbul'da annesini muayene ettirmek için Fatih'teki bir hastaneye giden avukat Mesut D., muayeneye Tıp Fakültesi son sınıftaki öğrencilerin de bulunduğu intern doktorlar girince, 'Bu duruma müsaade etmiyorum, annem denek değil, araştırmayı ve eğitimi başkasının üzerinde yapın' diyerek doktorlarla tartıştı. Muayene odası kapısını kilitleyerek doktorların odadan çıkmasına engel olan avukat, saldırdığı iddia edilen doktorlara tehdit ve hakaretler savurdu. Şüpheli avukat hakkında, 'Basit Tehdit, Kamu hizmetlerden yararlanma hakkının engellenmesini hukuka aykırı bir davranışla gerçekleştirmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Yaralama' suçlarından dava açıldı.

İstanbul Barosu avukatlarından 32 yaşındaki Mesut D.'nin annesi Şaristan D., 14 Ocak günü rahatsızlandı. Genç avukat annesini aynı akşam Fatih'teki bir hastaneye götürdü. Muayene sırası geldiğinde Doktor Ali Y.'nin odasına giren anne-oğul, odada son sınıf öğrencilerin bulunduğu intern doktorlar Nihat Y.ve Burak D. tarafından muayene edilecekti.

TEHDİTLER SAVURDU

İddiaya göre genç avukat, 'Bu duruma müsaade etmiyorum, annem denek değil, araştırmayı ve eğitimi başkasının üzerinde yapın" şeklinde söz sarf ederek, intern doktorların paravan kısmına girmesini engelledi. Bu sırada Doktor Ali Y., duruma müdahale etmek isterken avukat, 'Böyle bir şey olmaz, annemiz bizim namusumuzdur' diyerek tepki gösterdi. Ali Y., Mesut D.'yi sakin olması için uyardı. Annesine MR çekilmesini talep eden Mesut D., 'mr kağıdı vermediği takdirde kötü şeyler olabilir, sizin için sıkıntı olur' şeklinde tehdit içerikli sözler sarf etti.

KAPIYI KİLİTLEYEREK, DOKTORLARI DARP ETTİ

Doktor, genç avukata, 'Siz dışarı çıkın, annenizle görüştükten sonra MR kağıdı vereceğim' dediğinde ise annesini Türkçe bilmiyor diyerek odadan çıkmayan Mesut D., doktorun 'Ben annenizle anlaşırım' demesine rağmen odadan çıkmadı. Genç avukat, annesi muayene odasından çıktıktan sonra doktorların bulunduğu odaya girerek, kapıyı içeriden kilitledi. Doktor Ali Y.'yi darp etmeye çalışan Mesut D., kendisine engel olmak isteyen diğer doktorları da itekleyerek, odadan çıkmalarına engel oldu. Dışarıdaki hastaların kapıya vurarak tepki vermeleri üzerine odadan çıkan Mesut D. hakkında tutanak tutuldu.

YARGILANIYOR

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan avukat, hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, kimseye yönelik tehdit, hürriyeti tahdit suçlarını işlemediğini ifade etti. Soruşturma sonunda doktorların müşteki olduğu bir dava açıldı. Şüpheli avukat hakkında, 'Basit Tehdit, Kamu hizmetlerden yararlanma hakkının engellenmesini hukuka aykırı bir davranışla gerçekleştirmek, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Basit Yaralama' suçlarından dava açıldı. Dava, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

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Avukattan doktorlara çirkin saldırı! Kapıyı kilitledi, tehdit ve hakaretlerle darp etti
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