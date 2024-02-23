Avukattan ‘umut’ vurgunu

Antalya'da müvekkilinin ailesini, hâkim ve savcılara rüşvet verip tahliye ve beraat sağlayacağı iddiasıyla dolandıran avukat tutuklandı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 Aralık 2022'de Antalya'da tutuklanan Ahmet A.'ya koğuş arkadaşı, avukat Mehmet Ali Başaslan ile görüşmesini önerdi. Ahmet A.'nın babası Hasan A. da Başaslan ile Ocak 2023'te bir kafede buluştu. Avukat Başaslan, vekalet ücreti dışında dosyanın hâkim ve savcılarına rüşvet vererek 2-3 ay içinde erken tahliye hatta beraat alabileceğini söyledi.









YALAN SES KAYITLARINDA

Bir süre sonra Hasan A.'yı arayan Başaslan, dosyaya bakan hâkim ve savcılarla görüştüğünü, rüşvet vermeleri gerektiğini belirterek para istedi. Parası olmadığını anlatan Hasan A., avukatın başka dosyalar nedeniyle Ahmet A.'nın 15-16 yıl yatabileceği iddiasıyla paniğe kapıldı. Eşinin üzerine kayıtlı evi satan Hasan A., avukat Başaslan'ın eşi Hilal Başaslan'ın hesabına 940 bin lira gönderdi. Elden de bir miktar dolar verdi. Bundan 3 ay sonra ilk duruşmaya çıkan Ahmet A. hapis cezası aldı. Avukatın kendisini dolandırdığını anlayan Hasan A. avukatla görüşmelerine ilişkin ses kayıtlarıyla birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu.



İLK VUKUATI DEĞİL

Ses kayıtlarında avukatın "İddianame yazılırsa fiyat değişir, şartlar değişir. Savcı 'tutuksuz yargılanmasına' diye karar yazacak salacak. İddianameyi de 'içicilik' üzerine yazacak. İlk duruşmada içiciliğe çeviririm olayı. Satıcılıktan beraat ettiririm" dediği ortaya çıktı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen avukat Başaslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.