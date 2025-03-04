Avustralya’da güzellik salonunda HIV alarmı

Avustralya'nın Sidney kentinde bir güzellik merkezinde, HIV'e maruz kalmış kişilerin olabileceği korku yarattı. NSW Sağlık Bakımı Şikâyetleri Komisyonu, Ketthip güzellik merkezinde, müşterilerinin üzerinde 'sadece veterinerlik amaçlı' cerrahi ekipman kullandığını ortaya çıkardı. Kliniğe yapılan son denetimde, bazı uygulamaların hastaları hepatit B, hepatit C veya HIV gibi kan yoluyla bulaşan virüslere maruz bırakmış olabileceğini tespit etti. Merkezin müşterileri, aile hekimlerine görünmeleri ve kan yoluyla bulaşan virüslere karşı test yaptırmaları konusunda uyarıldı. DIŞ HABERLER