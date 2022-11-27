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Giriş Tarihi: 27.11.2022 21:45 Son Güncelleme: 27.11.2022 21:45

Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (27 Kasım 2022 Pazar) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Avustralya’daki Parkes Radyo Teleskopu’na gelen ve 1998’de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015’te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 27 Kasım 2022 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (27 KASIM 2022)

ATV ile 27 Kasım Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?

C- Personelin kullandığı mikrodalga fırın (CEVAP)


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Avustralya'daki Parkes Radyo Teleskopu'na gelen ve 1998'de tespit edilen sinyallerin kaynağının yıldırım düşmesi olduğu sanılırken 2015'te kullanılan yeni alıcıyla hangisi olduğu anlaşılmıştır?
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