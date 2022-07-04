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Giriş Tarihi: 4.7.2022

Avustralya’dan döndü, Midyat’ta aile hekimi oldu

Avustralya’dan döndü, Midyat’ta aile hekimi oldu
Zeki Sağdıç (65) ilkokul ve ortaokulu Mardin Midyat'ta tamamladıktan sonra Elazığ'da Keban Lisesi'nden mezun oldu ve Almanya'da tıp eğitimi gördü. Almanya ve Avustralya'da 40 yıl hekimlik yapan Sağdıç şimdi memleketi Midyat'a eşi Yasemin Sağdıç'la birlikte kesin dönüş yaptı. Zeki Sağdıç Yeni Mahalle'de kurulacak Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışacak. Sağdıç "Beni buraya çeken asıl mesele vatanıma hizmet etmek. Burada çalışmak için tüm başvurularımı yaptım ve göreve kabul edildim. Bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum" dedi.

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Avustralya’dan döndü, Midyat’ta aile hekimi oldu
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