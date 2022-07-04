Avustralya’dan döndü, Midyat’ta aile hekimi oldu

Zeki Sağdıç (65) ilkokul ve ortaokulu Mardin Midyat'ta tamamladıktan sonra Elazığ'da Keban Lisesi'nden mezun oldu ve Almanya'da tıp eğitimi gördü. Almanya ve Avustralya'da 40 yıl hekimlik yapan Sağdıç şimdi memleketi Midyat'a eşi Yasemin Sağdıç'la birlikte kesin dönüş yaptı. Zeki Sağdıç Yeni Mahalle'de kurulacak Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimi olarak çalışacak. Sağdıç "Beni buraya çeken asıl mesele vatanıma hizmet etmek. Burada çalışmak için tüm başvurularımı yaptım ve göreve kabul edildim. Bu hayalimi gerçekleştirmiş oldum" dedi.