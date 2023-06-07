Avustralyalı kayıp turistin oğlu iyi haber bekliyor

Türkiye'ye geçtiğimiz 8 Mayıs'ta bir arkadaş grubuyla Çanakkale'ye gelen Anzak Anıtlarını gezen Neil Cooper daha sonra kendisine ayırdığı bir aylık tatil için Türkiye'nin ve Ege'nin tarihi ve turistik yörelerini gezmek amacıyla Fethiye'ye geldi. Fethiye'de 1 aylık bir daire kiralayan Neil Cooper Kayaköy, Kelebekler Vadisi ve Faralya Mahallesi ile Antik Likya Yolu'nda yürüyüş yapmak istedi. Bu düşüncelerini Fethiye'nin güzelliklerini de anlatarak ülkesindeki akraba ve arkadaşları ile paylaştı. En son 24 Mayıs'ta Kayaköy'den bir paylaşım yapan Neil Cooper 25 Mayıs tarihinde Antalya'nın Kaş ilçesine gitmek için bilet almasına rağmen gitmedi. O günden bu yana kendisinden haber alınamayan Cooper için Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü arama çalışmaları başlattı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ekibi ve Emniyet yetkilileri Kayaköy, Kelebekler Vadisi ve Faralya Mahallesi çevresinde Antik Likya Yolu güzergâhlarında drone ve arama kurtarma köpekleriyle Neil Cooper'ı bulabilmek için yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Bu çalışmaları Avustralya'dan gelen oğlu Mitchell Cooper ve en yakın arkadaşı Kendall Quinn de yakından izliyor.

"Türkiye'ye 8 Mayıs'ta Geldik"

Kendall Quinn, "Neil Cooper'la Türkiye'ye Çanakkale'ye 8 Mayıs'ta gelmiştik. O Türkiye'ye gelmeden Türkiye'de 1 ay tatil yapabilmek için kendisine plan yaptı. Avustralya'da lojistik dağıtım firmasında yöneticilik yapıyordu. 3 çocuk babası olup, hepsi çok üzgün. 9 Haziran'a kadar Türkiye'de kalmak istiyordu. En son 24 Mayıs tarihinde öğleden sonra Avustralya'daki eş, dost ve arkadaşlarıyla telefonla görüşmüş. 25 Mayıs'ta Kayaköy'de tepeden çektiği bir videoyu paylaştıktan sonra bir daha haber alınamadı." dedi.

"Dağ Yürüyüşlerini Seven Biri"

Neil Cooper'ın Türkiye'ye gelmeden uzun süre önce bu tatil planlarını yaptığına dikkat çeken Kendall Quinn, "Çanakkale'de ben ve Neil ile bir grup arkadaş anıtları gezdik. O bölgede bir süre bulunduk. Biz Avustralya'ya döndük. O planladığı gibi Türkiye'nin tarihi turistik yerlerini gezmek üzere Çanakkale'de kaldı. Fethiye'ye kadar indi. Fethiye'de Kelebekler Vadisi, Faralya ve Kayaköy'ü çok görmek istiyordu. Telefonla da anlattı. Aktif doğa yürüyüşlerini seven oldukça fit ve sporcu özelliği olan kişiydi. Dağ yürüyüşlerini severdi. 25 Mayıs'ta kiraladığı daireden sırt çantasını almış, kafasına Şapkasını takmış evden çıktığı kameralardan görülüyor. Ailesi ve arkadaşları haber alamadıkları için çok endişeliler. Biz bu süre zarfında yerel otoritelerden yaptıkları araştırmalarla ilgili bilgiler aldık. Yerinde gördük. En küçük oğlu ile birlikte gelmiştik." dedi.

"Türkiye Çok Güvenli Bir Ülke"

Neil Cooper'ın bulunabilmesi için Türk yetkilileri canla başla çalışma yaptıklarını ve zaman harcadıklarını ifade eden Kendall Quinn, "Açıkçası oğlu ve ben bu konuda şaşırdık. Bize gösterilen samimi ilgi bizi şaşırttı. Türkiye'nin güvenli bir seyahat bölgesi olduğu bilincindeyiz. Çok güvenli bir ülke. Şu iyi bilinmelidir. Neil Cooper'a mutlaka ulaşılacaktır. Yerel otoriteler bu süre zarfında araştırmalarına devam edeceklerdir. İnşallah Neil'e ulaşılacaktır." diye konuştu.

"Türk Yetkililere Teşekkür Ederim"

Neil Cooper'ın oğlu Mitchell Cooper'da babasının Türkiye'de tatil sırasında kaybolmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, "Avustralya'dan arama kurtarma çalışmalarını yerinde izlemek için geldik. Acil kayıp ilanları hazırlatıp, her yere astık. Üzüntümüz çok büyük. Müjdeli haber bekliyoruz. Türk yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum" şeklînde konuştu.