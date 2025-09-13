Avustralyalı turistin cesedi Antik Likya yolunda bulundu

Seydikemer ilçesi Boğaziçi mahallesi Yedi Burunlar mevkiinde yürüyüş yapan bir grup kayalık alanda ceset olduğunu fark etti. Cesedi gören yürüyüşçüler 112 Acil çağrı merkezine bildirince olay yerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK)timi ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE)sevk edildi.

Cesedin Avustralya uyruklu İrene Claire Dunn (70) olduğu belirlenirken ekipler bölgeye yaklaşık 40 metre kayalıklardan iple erişim metoduyla makara sistemi kurarak cesedi bulunduğu yerden 3 saatlik operasyon sonunda çıkarabildi. Seydikemer Cumhuriyet Savcılığı olaya el koyarken turistin cesedi ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.