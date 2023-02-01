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Giriş Tarihi: 1.2.2023 13:53 Son Güncelleme: 1.2.2023 14:11

Avusturalyalı suç örgütü lideri Zakaria Bodrum'da yakalandı

Avustralyalı suç örgütü lideri Masood Zakaria, Bodrum’da lüks bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Avusturalyalı suç örgütü lideri Zakaria Bodrum’da yakalandı

Avustralyalı suç örgütü lideri Masood Zakaria, 2021 yılında Yeni Güney Galler eyaleti polisi tarafından cinayete teşebbüs, suç örgütü üyeliği ve uyuşturucu kaçakçılığı nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

Suç örgütü lideri Zakaria'nın, tutuklama kararının ardından Malezya'ya giden bir balıkçı teknesine binerek kaçtığı, ardından Asya üzerinden geçerek Türkiye'ye ulaştı.

Zakaria, Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Bodrum'da lüks bir villaya düzenlenen operasyonla yakalandı. Avustralya hükümeti tarafından Türk Dışişleri Bakanlığına başvurarak sınır dışı edilmesi için irtibata geçtikleri öğrenildi.

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Avusturalyalı suç örgütü lideri Zakaria Bodrum'da yakalandı
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