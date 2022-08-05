Avusturya Vizesi Nasıl Alınır? Avusturya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Gezilip görülmesi gereken Avrupa ülkelerinden biri olan Avusturya'ya gitmek için öncelikle, Avusturya turist vizesi alınmalıdır. Ülkenin kültürel ve doğal yapısı, görenleri hayran bırakır. Mozart başta olmak üzere topraklarından birçok klasik müzik sanatçısı çıkaran Avusturya, sanat ve mimari anlamda çok kıymetli eserler ile doludur. Alp dağları, yemyeşil doğası ve temiz havası ile sadece kültürel değil, doğal güzellikleri de içinde barındırır. 19. ve 20. yüzyıllarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası iken, 1918'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bugün ekonomik anlamda gelişmesinin büyük bir kısmını ise turizme borçludur. Geniş vadileri, çayırları, ormanları, karla kaplı dağları ve akarsuları ile muhteşem manzaralara sahiptir. Başkent Viyana ve Salzburg, ülkenin en gelişmiş şehirleri arasında yer alır. Bu iki şehirde, Barok mimarinin en güzel örnekleri bulunur. Tüm bunları görmek için Avusturya vize başvurusu yapılmalıdır. İşte Avusturya vizesi nasıl alınır sorusuna ilişkin detaylar…
Avusturya Schengen vizesi almak için ilk olarak vize başvuru merkezlerine müracaat edilmelidir. Çünkü Avusturya Konsolosluğu, bireysel başvuruları kabul etmemektedir. Turistik veya farklı nedenlerden dolayı alınan vizeler için farklı evraklar istenebilir. Vize ücreti, vize harcı, sağlık sigortası gibi masraflar için hazırlıklı olunmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, 15-20 iş günü arasında vize alınabilir. Bir gecikme olmaması için başvurular, bayram ve resmi tatil günlerinin olmadığı bir zamanda yapılmalıdır. Avusturya vizesi için istenen harç ücreti 115 Euro'dur. Bu rakam, 6 yaş altı çocuklarda 35, üstü olanlarda ise 75 Euro'dur.
Turistik ziyaretler, eğitim ve çalışma için istenen belgeler aşağıda belirtildiği gibidir.