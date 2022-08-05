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Giriş Tarihi: 5.8.2022 12:08 Son Güncelleme: 5.8.2022 12:08

Avusturya Vizesi Nasıl Alınır? Avusturya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Orta Avrupa'da yer alan Avusturya, korunmuş bir doğaya, eşsiz bir aktivite yelpazesine, zengin bir kültürel mirasa ve ilginç geleneklere sahiptir. Avrupa'nın kültür merkezi olan Avusturya, klasik müzik, vals ve tiyatro gibi sanatsal faaliyetlerin yoğun olduğu bir ülkedir. Tuna Nehri kıyısında bulunan muhteşem bu ülkeyi ziyaret etmek için Avusturya turist vizesi alınmalıdır. Alp Dağları'nda kayak yapmak isteyenler, ilk olarak Avusturya vize başvurusu yapmalıdır. Avusturya vizesi nasıl alınır sorusunun cevabı yazımızda…

Avusturya Vizesi Nasıl Alınır? Avusturya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?

Gezilip görülmesi gereken Avrupa ülkelerinden biri olan Avusturya'ya gitmek için öncelikle, Avusturya turist vizesi alınmalıdır. Ülkenin kültürel ve doğal yapısı, görenleri hayran bırakır. Mozart başta olmak üzere topraklarından birçok klasik müzik sanatçısı çıkaran Avusturya, sanat ve mimari anlamda çok kıymetli eserler ile doludur. Alp dağları, yemyeşil doğası ve temiz havası ile sadece kültürel değil, doğal güzellikleri de içinde barındırır. 19. ve 20. yüzyıllarda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun bir parçası iken, 1918'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Bugün ekonomik anlamda gelişmesinin büyük bir kısmını ise turizme borçludur. Geniş vadileri, çayırları, ormanları, karla kaplı dağları ve akarsuları ile muhteşem manzaralara sahiptir. Başkent Viyana ve Salzburg, ülkenin en gelişmiş şehirleri arasında yer alır. Bu iki şehirde, Barok mimarinin en güzel örnekleri bulunur. Tüm bunları görmek için Avusturya vize başvurusu yapılmalıdır. İşte Avusturya vizesi nasıl alınır sorusuna ilişkin detaylar…

Avusturya Vizesi Almak için Ne Yapılmalıdır?

Avusturya Schengen vizesi almak için ilk olarak vize başvuru merkezlerine müracaat edilmelidir. Çünkü Avusturya Konsolosluğu, bireysel başvuruları kabul etmemektedir. Turistik veya farklı nedenlerden dolayı alınan vizeler için farklı evraklar istenebilir. Vize ücreti, vize harcı, sağlık sigortası gibi masraflar için hazırlıklı olunmalıdır. Başvuru yapıldıktan sonra, 15-20 iş günü arasında vize alınabilir. Bir gecikme olmaması için başvurular, bayram ve resmi tatil günlerinin olmadığı bir zamanda yapılmalıdır. Avusturya vizesi için istenen harç ücreti 115 Euro'dur. Bu rakam, 6 yaş altı çocuklarda 35, üstü olanlarda ise 75 Euro'dur.

Avusturya Vizesi için Gereken Evraklar Nelerdir?

Turistik ziyaretler, eğitim ve çalışma için istenen belgeler aşağıda belirtildiği gibidir.

Turistler

  • Pasaport
  • Biyometrik işlem ve biyometrik fotoğraf (35×45)
  • Daha önce alınmış vizelerin fotokopisi
  • Kimlik belgesi fotokopisi
  • İmzalı nüfus kayıt belgesi
  • Seyahat ve rezervasyon belgeleri
  • 18 yaşından küçükler için muvafakatname
  • SGK işe giriş bildirgesi
  • SGK barkodlu maaş bordrosu (son 6 aylık)
  • Banka hesap bilgilerinin son 3 aylık dökümü

Öğrenciler

  • Pasaport
  • Güncel öğrenci belgesi
  • Sponsor dilekçesi
  • Sponsor teminatları
  • Aile nüfus kayıt belgesi
  • Sponsor olacak kişinin nüfus ve ikamet belgesi
  • SGK veya Bağkur belgeleri
  • Şirket sahipleri için şirket evrakları
  • Biyometrik fotoğraf
  • 18 yaşından küçükler için muvafakatname
  • Kayıt belgesi
  • Rezervasyon, seyahat veya konaklanacak yerin ikamet belgeleri

Çalışanlar

  • Pasaport
  • Nüfus kayıt belgesi
  • Evlilik cüzdanı
  • Kimlik fotokopisi
  • Biyometrik 2 adet fotoğraf
  • İşe kabul belgesi
  • Davet mektubu
  • Çalışma vizesi başvuru formu
  • İş sözleşmesi
  • Seyahat ve rezervasyon belgeleri
  • Sponsor dilekçesi
  • İşçi kayıt belgeleri
  • Tüm masrafların karşılanacağına ilişkin teminatlar

İşverenler

  • Pasaport
  • Antetli Kâğıda Dilekçe
  • İmza Sirküleri
  • Vergi levhasının fotokopisi
  • Faaliyet Belgesi ( en fazla 6 aylık)
  • Banka hesap özeti
  • Ticaret Sicil Gazetesi

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Avusturya Vizesi Nasıl Alınır? Avusturya Vize Başvurusu Nasıl Yapılır, Gerekli Evraklar Ve Ücreti Ne Kadar?
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