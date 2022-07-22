Haberler Yaşam Haberleri Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?
Giriş Tarihi: 22.7.2022 22:01 Son Güncelleme: 22.7.2022 22:01

Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?

ATV ekranlarının sevilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Milyoner, Kenan İmirzalioğlu sunuculuğunda 22 Temmuz 2022 Cuma günü ekranlardaki yerini aldı. Yarışmacılarına yönelttiği sorularla izleyicilere yeni bilgiler sunan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında bugün sorulan Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? sorusunun cevabı merak konusu olarak Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor. İşte sorunun merak edilen cevabı.

Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD’deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?

Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.



SORU: Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?

B- Lityum (CEVAP)

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Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır?
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