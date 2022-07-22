Türk televizyon tarihinin en çok izlenen ve en çok kazandıran bilgi yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 22 Temmuz 2022 Cuma günü en yeni sorularıyla ATV izleyicileriyle buluştu. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalioğlu'nun sunuculuğunda yayınlanan yeni bölümde yarışmacıya sorulan Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? sorusunun cevabı yarışmayı izleyenlerce yoğun olarak merak edildi. ATV ile Kim Milyoner Olmak İster?'de sorulan Avusturya, Yunanistan, İtalya, Litvanya, Birleşik Krallık, Japonya ve ABD'deki 1286 bölgedeki içme sularında yüksek seviyede bulunan hangi elementle düşük intihar oranları arasında doğru bir orantı vardır? sorusunun cevabına ilerleyen sayfada ulaşabilirsiniz.